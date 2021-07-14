Зеленский захотел назначать «легендарных украинцев»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране знака отличия «Национальная легенда», которым будут награждать за выдающиеся заслуги в укреплении независимости и государственности республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте политика.

Согласно тексту указа, представлять номинантов к награде будет лично глава государства. Помимо политиков и государственных деятелей, на нее смогут претендовать выдающиеся экономисты, ученые, педагоги, деятели искусства и культуры, врачи, а также спортсмены и меценаты.

Отмечается, что внешний вид знака будет определен по результатам конкурса, в котором смогут принять участие все украинцы. Ответственными за его проведение президент захотел назначить правительство страны. Оно же займется разработкой положения к награде и утвердит окончательный проект эскиза не позднее 9 августа.

Ранее Верховная Рада приняла закон о переименовании одного из воинских праздников ради равенства и гендерно-сбалансированного освещения роли военнослужащих обоих полов. Он получит название «День защитника и защитниц Украины».