Посол Словении рассказал об ожидающих «Спутник V» европейцах

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что многие европейские страны ждут одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит сертификацию, многие государства примут решение о закупке российской вакцины.

Раковец заявил, что он вместе со многими другими сотрудниками посольства уже привился «Спутником V», но «есть и такие, кто боится вакцинации». Также он отметил, что теперь у привитых иностранцев, находящихся в России, есть возможность получить QR-код.

Ранее МИД России потребовал объяснений от главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса из-за обвинения в адрес России в политическом давлении на страны, использующие «Спутник V».