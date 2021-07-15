Мир
 
Последние новости
Следственный комитет начал проверку статьи «Новой газеты» о чеченских силовиках
Стало известно об угрозах матери-одиночке после писем Путину про 500 рублей
В Госдуме оценили уточненные правила отстранения непривитых сотрудников
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Раскрыты показания убийцы сожженного в машине российского участкового
США выделят миллионы долларов на работу с молодежью Армении
Эксперты раскрыли деталь внешности часто изменяющих женщин
В Москве сорвался лифт с пассажирами 
В Польше заявили о «существенном недостатке» российских подлодок
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол Словении рассказал об ожидающих «Спутник V» европейцах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Посол Словении Бранко Раковец рассказал, что европейцы ждут одобрения «Спутник V»

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что многие европейские страны ждут одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, как только Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит сертификацию, многие государства примут решение о закупке российской вакцины.

Раковец заявил, что он вместе со многими другими сотрудниками посольства уже привился «Спутником V», но «есть и такие, кто боится вакцинации». Также он отметил, что теперь у привитых иностранцев, находящихся в России, есть возможность получить QR-код.

Ранее МИД России потребовал объяснений от главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса из-за обвинения в адрес России в политическом давлении на страны, использующие «Спутник V».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД призвал Германию перечислить «пострадавшие» от российской вакцины страны
В Кремле ответили на слова главы МИД Германии о давлении России из-за вакцин
Захарова осудила Францию за высказывания о российских вакцинах