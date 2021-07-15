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Путин назвал изменение Конституции достойным ответом на новые вызовы

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Alexei Druzhinin / Sputnik / Reuters
Президент России Путин назвал поправки к Конституции достойным ответом на новые вызовы

Изменение Конституции России стало достойным ответом на сегодняшние вызовы, выражением общих устремлений и надежд, написал президент Владимир Путин в телеграмме читателям научно-популярного комментария к Конституции, подготовленного юристами.

Граждан глава государства назвал главными авторами и творцами поправок к основному закону.

По его словам, документ от 1993 года доказал свою эффективность, но это «не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ». Путин подчеркнул, что Конституция должна соответствовать запросам и потребностям россиян.

Он также отметил, что обновленная Конституция позволяет обеспечить условия для устойчивого развития России «как демократического, суверенного, социального государства, в котором высшей ценностью являются права и свободы человека».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось в конце июня 2020 года и длилось несколько дней. Изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Среди принятых поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента переизбираться на новый срок.

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