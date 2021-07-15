Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» Нурмагомедове

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о «набравшем много лишнего веса» бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Спортсмен заявил, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению в спорт. Он отметил, что боец немало сделал для российского и мирового ММА, и ему нет смысла возобновлять карьеру. «Нурмагомедов заслуживает всех своих наград, но ему тяжело будет приходить в форму», — подытожил Емельяненко.

14 июля Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении к активным выступлениям. По словам дагестанского бойца, он не хочет доказывать, что все еще является лучшим.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он завершил карьеру осенью прошлого года, объяснив это решение данным матери обещанием.