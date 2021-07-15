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Жители омской деревни после отказа Меркель чинить дорогу написали новое письмо

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Фото: Ирина Дроздова
Жители омской деревни после отказа Меркель в ремонте дороги написали новое письмо

Жители деревни Верхний Карбуш Омской области, которые обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу, после ее отказа подготовили новое письмо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов инициативы.

Депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова рассказала, что жители готовят обращение о ремонте улицы в Международный союз немецкой культуры. Она также прокомментировала отказ, полученный от представителей канцлера.

«Лично помочь они не могут, но нам предложили обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве, который представляет интересы немецких меньшинств в России. Четкий ответ: это не можем, а это можем», — сказала Дроздова. Также она добавила, что если асфальт на дороге появится в 2022 году, как пообещали местные чиновники, жители отправят благодарственное письмо канцлеру, так как местные власти обратили внимание на проблему только после обращения к Меркель.

Ранее сообщалось, что селяне записали видео для Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. До этого они обращались в разные «чиновничьи конторы и в правительство России», но там их не услышали. Жители Верхнего Карбуша решили попросить асфальтированную дорогу у Меркель, потому что деревня была основана русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.

Кремль обратил внимание на проблему жителей деревни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с дорогами недопустимой халатностью властей. Он также отметил, что администрация региона обратит внимание на проблему и примет необходимые меры.

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