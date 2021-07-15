В Сочи открылся свободный от COVID-19 пляж

В Сочи открылся пляж, доступный для обладателей документов об отсутствии COVID-19

В Сочи открылся пляж, доступный только для обладателей сертификатов о вакцинации, документов о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тесте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что на входе на пляж висит табличка «COVID Free Пляж» и стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы.

Ранее городские власти заявляли, что с инициативой открыть свободный от COVID пляж выступила гостиница «Рэдиссон Лазурная» на Курортном проспекте, говорится в сообщении.

В июле из-за сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор ограничил до 1 марта 2022 года посещение пляжей Сочи, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям.