Названо идеальное время для тренировок летом

Фитнес-тренер Евгений Шилин заявил, что высокая температура воздуха не должна стать препятствием для тренировок. Эксперт названо идеальное время для физических упражнений летом, сообщает «Вечерняя Москва».

Шилин посоветовал в жару заниматься спортом по утрам: по его мнению, это лучшее время для физической активности летом. Однако перед ранней тренировкой необходимо измерить уровень сахара в крови, чтобы избежать возникновения гипогликемической комы во время упражнений.

За час до утренних занятий Шилин порекомендовал завтракать. При этом по вечерам следует ужинать через полтора часа после занятий. После упражнений необходимо принять душ, устроить прием пищи и спустя час лечь спать.

Ранее тренер по триатлону Александр Халаманов предостерег от занятий вечером или на ночь. Он уверен, что занятия в это время суток негативно влияют на организм. По мнению эксперта, наиболее полезно тренироваться в первой половине дня, до 12:00, поскольку в этот период организм расположен к физическим нагрузкам.