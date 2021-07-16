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Польша усмотрела в России способность нанести «миграционный удар» по Европе

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Фото: Janis Laizans / Reuters
Польский журналист заявил, что Россия и Турция способны нанести «миграционный удар»

Польский журналист Анджей Запаловский заявил, что только Россия и Турция способны нанести «миграционный удар» по Европе. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Силу России и Турции журналист видит в «пропускной способности». А для реализации «удара», по мнению Запаловского, выгоднее использовать Украину, чем Минск, так как Киев не контролирует довольно большой участок территории на востоке.

По его мнению, большинство воспринимает текущий кризис как ответные действия президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкции и поддержку Вильнюсом белорусских оппозиционеров. Но журналист уверен, что это лишь начало настоящего «миграционного удара», за которым якобы стоит Москва.

Запаловский считает, что, несмотря на соглашение между Польшей и Украиной о реадмиссии, Украина не сможет его соблюдать при масштабном наплыве нелегалов. В случае, если Москва и Анкара откроют «восточный маршрут» и тем самым спровоцируют миграционный кризис, Польша, как и остальная Европа, окажется беззащитной.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Россию наряду с Белоруссией в возможной причастности к наплыву мигрантов в республику. Речь шла о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу.

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