Женщина ошиблась при покупке лотерейных билетов и выиграла двойной джекпот

Жительница американского штата Северная Каролина ошиблась при покупке лотерейных билетов и выиграла обе части двойного джекпота. Об этом сообщает The Charlotte Observer.

Сьюзан Грэй (Susan Gray) из города Стейтсвилл рассказывает, что намеревалась купить билеты на разные розыгрыши лотереи Carolina Cash 5, однако ошиблась и взяла оба на одну игру.

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Женщина играла в местную лотерею много лет и всегда указывала в качестве выигрышных цифр дату своего рождения. В последнем розыгрыше удача улыбнулась американке, и ее число выиграло. Однако, так как она случайно купила два билета на игру, в которой джекпот делят два победителя, Грэй оказалась обладательницей вдвое большей суммы. Она выиграла чуть более 305 тысяч долларов (22,6 миллиона рублей).

«Эти цифры я использую много лет, а то, что я купила два билета — абсолютная случайность. Я просто в шоке. До сих пор не верится», — говорит Грэй. По данным на сайте лотереи, ее шанс на выигрыш составлял один из 962598.

Ранее сообщалось, что еще один житель американского штата Северная Каролина, выигравший в лотерею пять тысяч долларов (382 тысячи рублей), спустя две недели стал обладателем второго крупного выигрыша. Он утверждает, что купил новый лотерейный билет, когда еще не прошла эйфория после первой победы. Стерев защитный слой, мужчина с удивлением обнаружил, что его новый выигрыш составляет 100 тысяч долларов.