В российских вузах изменятся правила поступления

В российских вузах предложили изменить правила поступления: абитуриенты сами выберут экзамены, по которым их зачислят в учебные заведения. Соответствующий проект уже опубликован на сайте Минобрнауки.

Выпускники в России получат возможность выбирать самостоятельно, по результатам каких экзаменов их зачислят в учебное заведение. Среди возможных вариантов — баллы ЕГЭ, итоги общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания.

Ведомство также предложило и другие нововведения. Например, при подаче документов для поступления через сервис «Поступление в вуз онлайн» в Минобрнауке задумали позволить не загружать сам документ, а только указывать основную о нем информацию. Кроме того, в министерстве предложили расширить период основного этапа зачисления: его могут продлить с 3 по 9 августа.

Ранее стало известно, что вузы в России задумали принимать абитуриентов по сертификатам, которые оплатят из средств федерального бюджета. Проект планируют запустить в 2022 году. Сертификаты получат победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.