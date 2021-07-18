В Москве мужчина пригрозил выпрыгнуть с последнего этажа многоэтажного дома

В Москве мужчина угрожает выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на последнем этаже жилого многоэтажного дома. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передаетТАСС.

По данным агентства, мужчина находится в третьем корпусе дома номер 18 на Братеевской улице.

«Что побудило его к таким действиям, устанавливается», — заявил собеседник ТАСС.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале LifeShot, видно, что мужчина сидит на подоконнике, свесив ноги из окна. Очевидцы утверждают, что он не выдвигает никаких требований. На место прибыли полицейские и сотрудники МЧС.

По данным канала, с молодым человеком общается психолог. Соседи рассказали, что, скорее всего, мужчина не местный и они видят его впервые.

Дополнение: По данным LifeShot, мужчину удалось снять с окна. Его осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что в Иркутске россиянин с ребенком перелез через перила балкона высотного дома и свесил с него ребенка. По предварительным данным, незадолго до произошедшего у мужчины начался развод с женой. Мужчину удалось уговорить вернуться в квартиру, он отдал сына спасателям, после чего попросил купить ему бутылку водки. Его задержали.