Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лиссабон экстренно развернули в полете

Рейс SU2606 российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Лиссабон экстренно развернули на полпути в небе над Польшей. Об этом сообщается на сайте Flightradar.

Самолет вернули в аэропорт вылета. Предварительно, причиной стала забастовка работников наземных служб, которые недовольны условиями оплаты труда и требуют, чтобы перегрузочная компания, которая испытывает финансовые трудности из-за пандемии, выплатила задолженность по зарплате и отпускные сотрудникам.

Сейчас работа воздушной гавани парализована. Предполагается, что забастовка продлится две недели. К этому часу в аэропорту Лиссабона отменено уже около 200 рейсов, и до окончания акции эта цифра продолжит расти.

Ранее «рейсом в ад» назвали пассажиры полет из американского штата Невада в соседний штат Калифорния. Он занял 17 часов вместо одного. Сначала самолет не смог приземлиться из-за отсутствия людей на диспетчерской вышке — пилотам не удалось получить сводку о погоде, необходимую для посадки. Борт пришлось развернуть обратно в аэропорт вылета. Однако и там лайнеру было отказано в посадке из-за грозы и отсутствия видимости. В итоге пассажирам пришлось провести всю ночь в аэропорту Лос-Анжелеса без еды, воды и туалетов.