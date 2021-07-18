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В Китае зафиксирована первая смерть человека от вируса обезьяны

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Фото: Cover Images / Global Look Press
В Китае зафиксирована смерть ветеринара, вскрывшего двух приматов, от вируса обезьяны В

В Китае зафиксировали первую человеческую смерть от вируса обезьяны В, сообщает Global Times.

Отмечается, что скончался 53-летний ветеринар из Пекина. В начале марта он вскрыл двух мертвых обезьян в рамках своей экспериментальной исследовательской работы на приматах. Через месяц у него появились симптомы тошноты, рвоты и лихорадки. Он скончался 27 мая.

Исследование подтвердило, что ветеринар заразился вирусом обезьяны B (BV). Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных случаев от этой инфекции или даже клинически очевидных случаев заражения.

Сообщается, что тестирование близких ветеринара не выявило у них вируса обезьяны.

Вирус, выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте с обезьяной и обмене выделениями организма. Уровень смертности от него — от 70 до 80 процентов. В Китае уже призвали усилить надзор за лабораторными макаками и защиту ветеринаров.

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