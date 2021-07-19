Появились подробности инцидента с выпавшими из окна многоэтажки россиянами

Стало известно о проблемах с алкоголем россиянина, вытолкнувшего бывшую девушку из окна

В Москве россиянин в ходе конфликта вытолкнул из окна 15-го этажа многоэтажного дома свою бывшую девушку, после чего покончил с собой. Мужчина стал увлекаться алкоголем из-за проблем на работе, сообщает mk.ru.

Как стало известно, фирма россиянина не платила налоги, из-за чего возникли проблемы. Кроме того, три месяца назад Дмитрий разбил машину, которую купил совсем недавно. Его бывшая возлюбленная Юлия позвонила владельцу квартиры, которую они снимали, и в очередной раз поделилась, что боится Дмитрия. Она попросила арендодателя разрешить ей жить одной.

Следователи установили, что в воскресенье, 18 июля, Дмитрий пришел забрать свои вещи. Пара, чей разговор на повышенных тонах слышали соседи, повздорила, после чего мужчина вытолкнул девушку в окно, а потом покончил жизнь самоубийством.

Уточняется, что Дмитрий размышлял 20 минут, прежде чем сделать такой шаг. Специалисты проведут погибшему психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

Ранее вытолкнувший молодую супругу из окна российский полицейский получил 14 лет лишения свободы. Он также должен выплатить двум сестрам погибшей по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.