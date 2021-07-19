Россия
 
Последние новости
Песков прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Кремль рассказал о влиянии дела опального инвестора из США на экономику России
Кадыров пошутил о «секретных тюрьмах» в Чечне
Описаны «средневековые» условия жизни в Олимпийской деревне в Токио
Отец сбившей троих детей россиянки рассказал о состоянии дочери
Во Франции протестующие разгромили центры вакцинации от коронавируса
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Раскрыта стоимость Windows 365
Немецкий журналист пришел в восторг от Москвы и сравнил ее с Берлином 
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности инцидента с выпавшими из окна многоэтажки россиянами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Стало известно о проблемах с алкоголем россиянина, вытолкнувшего бывшую девушку из окна

В Москве россиянин в ходе конфликта вытолкнул из окна 15-го этажа многоэтажного дома свою бывшую девушку, после чего покончил с собой. Мужчина стал увлекаться алкоголем из-за проблем на работе, сообщает mk.ru.

Как стало известно, фирма россиянина не платила налоги, из-за чего возникли проблемы. Кроме того, три месяца назад Дмитрий разбил машину, которую купил совсем недавно. Его бывшая возлюбленная Юлия позвонила владельцу квартиры, которую они снимали, и в очередной раз поделилась, что боится Дмитрия. Она попросила арендодателя разрешить ей жить одной.

Следователи установили, что в воскресенье, 18 июля, Дмитрий пришел забрать свои вещи. Пара, чей разговор на повышенных тонах слышали соседи, повздорила, после чего мужчина вытолкнул девушку в окно, а потом покончил жизнь самоубийством.

Уточняется, что Дмитрий размышлял 20 минут, прежде чем сделать такой шаг. Специалисты проведут погибшему психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

Ранее вытолкнувший молодую супругу из окна российский полицейский получил 14 лет лишения свободы. Он также должен выплатить двум сестрам погибшей по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности гибели пары в Москве: бизнесмен психовал из-за налогов
В Москве пациент с коронавирусом выпал из окна больницы
Студентку МГИМО выкинули из окна