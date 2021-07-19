В городе Невинномысске Ставропольского края похоронщик обратился к россиянам с призывом вакцинироваться на фоне свежих могил. Видеообращение россиянина публикует Telegram-канал Life Shot.

На видео директор муниципальной похоронной службы Олег Колпаков стоит на фоне кладбища, вокруг него десятки свежих погребений с крестами и похоронными венками. Он говорит, что сам не любит «пустой рекламы», поэтому просто предлагает посмотреть, как разрослось кладбище за период пандемии.

«У нас небольшой город, но посмотрите какие площади занимают захоронения и это уже не цифры, это уже люди. (...) Это люди, у которых иммунитет не справился сейчас, нам их очень жалко, мы их оплакиваем сейчас», — сказал Колпаков и добавил, что количество захороненных на кладбище увеличилось примерно на 70, не уточнив, за какой период.

Директор похоронной службы подчеркнул, что вакцинация в стране бесплатная и призвал сделать прививку.

По информации портала SitySee, в городе проживает около 116 тысяч человек.

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