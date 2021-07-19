Разведчик описал бандитизм и дезертирства при выводе войск СССР из Германии

Разведчик Самойлов описал бандитизм и дезертирства при выводе войск СССР из Германии

Во время вывода советских войск из Германии в начале 1990-х годов и позже, после развала СССР, бандиты регулярно совершали вооруженные нападения на возвращавшихся в Россию военных. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал подполковник Василий Самойлов, который в 1994 году был начальником разведки 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группы войск (ЗГВ).

«Многие ведь уезжали не с пустыми руками. Я, например, как профессиональный разведчик, приобрел себе новую видеокамеру. Командующий посоветовал купить чемодан на колесах. Из Магдебурга в Москву я поехал на личном авто. В районе государственной границы у Бреста человек шесть на двух машинах попытались меня атаковать», — сказал он. Самойлов утверждает, что ему тогда удалось отбиться от бандитов.

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По его словам, случаи бандитизма тогда регулярно освещались на телевидении. Некоторые нападения заканчивались убийствами.

«В апреле 1994 года, когда я был оперативным дежурным по штабу 20-й армии, я докладывал командующему генерал-лейтенанту Николаю Пугачеву о 16 погибших при передвижении из Германии на личном автотранспорте. При одном из бандитских налетов погибла целая семья — родители с тремя детьми», — утверждает Самойлов.

Также во время вывода войск были случаи дезертирства, солдаты и некоторые офицеры сбегали. Так, по словам Самойлова, дезертировали бывший комполка по фамилии Колесников, разведчик Алекперов и зенитчик Мацюта, оба лейтенанты. Они атаковали дежурного в Розенкруге, украли 15 пистолетов и 222 патрона к ним.

Самойлов участвовал в поиске дезертиров и нашел похищенные пистолеты около военного госпиталя в Белице. Алекперову и Мацюте удалось сбежать, уточнил подполковник.

«Они ограбили банк в Киеве. Одного ликвидировали при задержании, второго посадили в тюрьму. Там он умер», — отметил он.

Всего, по данным Самойлова, дезертировали до 200 военных ЗГВ.

Осенью 1989-го СССР объявил, что отказывается от вмешательства в военные дела стран Организации Варшавского договора (ОВД) и начал выводить войска из Европы. Эта операция растянулась на годы. Из Восточной Германии в 1980-1990-х выводили самый большой контингент — около полумиллиона человек.