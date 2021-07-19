Из жизни
 
Последние новости
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Россияне стали больше экономить из-за роста цен в магазинах
Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда Курт Вестергор
Российский охотник застрелил приятеля и спрятался в лесу
Реальная внешность моделей в съемке российского Playboy вызвала споры в сети
Российский подросток умер после решения врача отправить его домой с перитонитом
На российском курорте мужчина попытался спасти тонущую девушку и погиб в море
Вспышка коронавируса произошла на военном корабле Южной Кореи
В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием
Участница шоу Леры Кудрявцевой рассказала о «рвотном состоянии» после передачи
Новости партнеров
Прослушать новость

Двухметровая акула напугала рыбака и попала на видео

Перейти в «Мою Ленту»
Британский рыбак неожиданно встретил двухметровую акулу и снял ее на видео

21-летний рыбак Обан Джонс (Oban Jones) ловил рыбу в районе порта Падстоу на северном побережье Корнуолла в Великобритании, когда к его маленькой надувной моторной лодке неожиданно подплыла двухметровая атлантическая сельдевая акула. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джонс рассказал, что он отцеплял пойманного окуня, как вдруг заметил стремительно приближающийся плавник акулы. «Сначала я был немного насторожен тем, что такое большое зубастое существо находится так близко к моей маленькой надувной лодке, но я напомнил себе, что атлантические сельдевые акулы питаются исключительно рыбой и не представляет никакого вреда для человека», — сказал он.

Мужчина был одновременно обрадован и напуган неожиданной встречей с редким хищником. Ему удалось запечатлеть этот момент на видео.

Атлантические сельдевые акулы широко распространены в прохладных и умеренных водах Северной Атлантики и Южного полушария. Средний размер акулы составляет около 2,5 метра, а вес — около 135 килограммов. Хищник питается костистыми рыбами и головоногими.

Ранее в Австралии неожиданная встреча рыбаков с акулой-людоедом также попала на видео. Крупная хищная морская рыба в течение 10 минут кружила около лодки рыбаков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huge 6ft-long shark circles fisherman’s tiny boat just a mile off Cornwall coast
Неожиданная встреча рыбаков с акулой-людоедом попала на видео
Рыбаки поймали акулу-людоеда и отпустили ее рядом с купающимися
Три огромные акулы окружили катер рыбаков и попали на видео
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
05:4214 июля

Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

04:2914 июля

Гигантские золотые рыбки вызвали беспокойство в США

02:2514 июля

Женщина приняла беременность за аппендицит и неожиданно родила

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
20:0013 июля

Диетолог назвал способствующие похудению сытные продукты

19:0013 июля

Принц Уильям отказался терпеть «глупости» принца Гарри и его супруги

18:0413 июля

Родители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров за непослушание

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
05:0914 июля

Домохозяйка променяла мужа на посаженного на 40 лет контрабандиста

17:0913 июля

Пара устала работать и платить за квартиру и решила жить в старом автобусе

15:0313 июля

Девушка купила лотерейный билет в последний момент и выиграла миллионы рублей

Россия
Российский подросток умер после решения врача отправить его домой с перитонитом
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
На улицах Москвы заметили лося «за завтраком»
«Она стояла и рыдала»
18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
Мурашко заявил о развитии поражения легких при COVID-19 в два раза быстрее
«Стреляли с самого высокого здания»
 
Стало известно о состоянии экстренно посадившего Ан-28 в тайге пилота
Все материалы
Мир
Число жертв протестов в ЮАР превысило 200
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке операций талибов
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Страны АТЭС договорились обменяться технологиями производства вакцин от COVID-19
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Украина отказалась от смягчения языковых законов
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки
Все материалы
Экономика
Названы последствия борьбы России со сладкими напитками
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Для клиентов ВТБ повышена безопасность подачи заявлений на выплаты на школьников
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
Iron Maiden вернулись спустя шесть лет с новым синглом и клипом от Pixar
«А чего я так боюсь смерти?»
Умер Петр Мамонов — музыкант, актер, главный юродивый современной русской культуры
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского
Кролик дарит стиль.
Как баскетбол, Багз Банни и BLM сотворили самый веселый блокбастер лета
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Всех вылечат.
«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова показали в Каннах. Что с ними не так?
Кинопродюсера задержали по обвинению в прикрытии международной сети проституции
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница шоу Леры Кудрявцевой рассказала о «рвотном состоянии» после передачи
Девушка услышала ночью странный шум, вызвала полицию и удивилась
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
На журналистку «Ленты.ру» составили протокол
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
В Госдуме оценили игнорирование YouTube требований Роскомнадзора
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть
Все материалы
Появилась информация о судьбе Kia Stinger
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Старый Porsche превратили во впечатляющую реплику McLaren F1
Десять китайских автомобилей, которые любят в России
Рейтинг самых продаваемых моделей первой половины 2021 года
Редкий Porsche экс-чемпиона Формулы-1 продали на аукционе
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков мусора на берегу Иртыша
В Торжке выберут обладательницу самой красивой косы
Археологи нашли древние каменные стелы в Туве
Фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале
Все материалы