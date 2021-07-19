Двухметровая акула напугала рыбака и попала на видео

Британский рыбак неожиданно встретил двухметровую акулу и снял ее на видео

21-летний рыбак Обан Джонс (Oban Jones) ловил рыбу в районе порта Падстоу на северном побережье Корнуолла в Великобритании, когда к его маленькой надувной моторной лодке неожиданно подплыла двухметровая атлантическая сельдевая акула. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Джонс рассказал, что он отцеплял пойманного окуня, как вдруг заметил стремительно приближающийся плавник акулы. «Сначала я был немного насторожен тем, что такое большое зубастое существо находится так близко к моей маленькой надувной лодке, но я напомнил себе, что атлантические сельдевые акулы питаются исключительно рыбой и не представляет никакого вреда для человека», — сказал он.

Мужчина был одновременно обрадован и напуган неожиданной встречей с редким хищником. Ему удалось запечатлеть этот момент на видео.

Атлантические сельдевые акулы широко распространены в прохладных и умеренных водах Северной Атлантики и Южного полушария. Средний размер акулы составляет около 2,5 метра, а вес — около 135 килограммов. Хищник питается костистыми рыбами и головоногими.

Ранее в Австралии неожиданная встреча рыбаков с акулой-людоедом также попала на видео. Крупная хищная морская рыба в течение 10 минут кружила около лодки рыбаков.