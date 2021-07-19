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В Европе понадеялись на помощь США в противостоянии с Россией и Китаем

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Петер Бейер
Петер Бейер
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европа нуждается в помощи США для противостояния вызовам XXI века, в том числе России и Китаю. Об этом заявил уполномоченный кабинета министров Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, его слова передает РИА Новости со ссылкой на рассылку немецкого МИД.

Бейер понадеялся, что Брюссель и Вашингтон будут работать в тесном доверительном альянсе. Помимо политики Москвы и Пекина, среди глобальных вызовов он назвал цифровизацию, изменение климата и пандемию коронавируса.

«Вкратце: Европе нужна Северная Америка, но Северной Америке также нужна Европа», — подчеркнул Байер.

12 июля Вашингтон призвал лидеров стран-членов ЕС вместе бороться со злонамеренными действиями России. С таким заявлением выступила на заседании Еврогруппы министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, США и Европа должны совместно противостоять вызовам для принципов открытости, честной конкуренции, прозрачности и подотчетности.

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