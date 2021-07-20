Изнасиловавших россиянку иностранцев арестовали

В Калининградской области арестовали трех иностранцев, обвиняемых в изнасиловании местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Гацко.

Мужчин признали виновными по статье 131 УК РФ («Изнасилование группой лиц»). В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение преступления иностранцам грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

По версии следствия, в ночь на 15 июля в городе Мамоново обвиняемые в общежитии рыбоконсервного комбината изнасиловали 34-летнюю местную жительницу, которая пришла в гости к подруге. Женщина смогла убежать и обратилась в полицию. Оперативники Багратионовского отделения уголовного розыска задержали троих нападавших 20, 22 и 23 лет.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об уроженцах Узбекистана. Свою вину они признали.