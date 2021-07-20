Пособия по безработице в России предложили приравнять к прожиточному минимуму

В России предложили установить минимальный размер пособия по безработице, равный прожиточному минимуму. С такой инициативой выступила трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает «Российская газета».

В этом году прожиточный минимум на душу населения равен 11 653 рублям. Эта величина отличается в разных регионах и для разных категорий населения. Минимальное пособие по безработице в настоящий момент составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальное — 12 130 рублей.

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Профсоюзы предлагают совершенствовать налоговое законодательство в части установления налога на доходы физических лиц для исключения из налогооблагаемой базы суммы, равной минимальному размеру оплаты труда. Для дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц — повышения ставок доходов наиболее обеспеченных граждан.

Весной 2021 года россияне озвучили желаемый размер пособия по безработице, который составил в среднем по стране 26,6 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма немного больше — 28,3 тысячи рублей и 27,9 тысячи рублей соответственно.

Больше всего пособий по безработице в России получают в Чеченской Республике. В тройке лидеров также Московская область и Башкирия. А самый низкий уровень безработицы в России был зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4 процента.

