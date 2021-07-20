Россия запланировала новые поставки С-400 Турции

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует дополнительные поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400, в ближайшие месяцы компания подготовит соответствующий проект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора предприятия Александра Михеева, которое он сделал в ходе авиасалона МАКС-2021.

По словам Михеева, уже сформирована финансовая модель и программа технологического сотрудничества в этом проекте, проводятся завершающие консультации.

В декабре 2020 года Турция расплатилась с Россией за поставку систем противовоздушной обороны С-400.

В июле 2019 года поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35.

2 июня текущего года агентство Bloomberg сообщало, что Анкара собирается выслать российских специалистов по C-400, тем самым удовлетворив просьбу США. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла высылку своих специалистов из Турецкой Республики.

17 июня сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал переговоры с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли на полях саммита НАТО 14 июня. Эрдоган заявил, что встреча не поменяла его позицию по эксплуатации российских ЗРК C-400. Он добавил, что США не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов ни по этому вопросу, ни по вопросу закупок американских истребителей F-35.