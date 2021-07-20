По президентскому дворцу в Афганистане выпустили ракеты

В центре Кабула рядом с президентским дворцом упали несколько ракет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, снаряды были выпущены во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам.

По данным другого издания, около дворца были слышны три взрыва. Другие подробности произошедшего не сообщаются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В 2018 году боевики обстреляли из гранатометов центр Кабула. Инцидент произошел во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам.