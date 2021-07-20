Врач назвала обязательное условие для выработки витамина D

Выработка витамина D в организме происходит только во время движения. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева.

Она отметила, что люди не знают об этом, считая достаточным принятие солнечных ванн. «Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура», — указала эксперт.

Мамаева уточнила, что необходимую дозу витамина D можно получить за 30-40 минут прогулок под Солнцем. Однако, предупредила она, запастись впрок им не получится, поскольку эти вещества не способны накапливаться и быстро расходуются организмом.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал один из самых частых симптомов дефицита витамина D — «необъяснимых» мышечно-скелетных болях. «По медицинскому закону любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», — указал он.

14 июля ученые из американского Университета Джонса Хопкинса назвали витамины и минеральные добавки бесполезными. После многолетнего изучения тысяч пациентов исследователи пришли к выводу, что поливитамины «не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце». Ученые отметили, что в здоровой пище достаточно всех необходимых для жизнедеятельности микроэлементов.