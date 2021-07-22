Звезда «Игры престолов» выпустила феминистский комикс про мать-одиночку

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в «Игре престолов», выпустила феминистский комикс «M.O.M.: Mother of Madness» («Мать безумия»). Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Как передает Entertainment Weekly, в книге звезды, созданной вместе с писательницей Маргерит Беннетт, речь идет о матери-одиночке Майе, которая внезапно узнает о своих супергеройских способностях и начинает использовать их, чтобы бороться с торговцами людьми. «Мы всегда называем матерей супергероинями, и мне стало интересно: а что если бы они действительно ими были?» — сказала Кларк.

По словам актрисы, ее героиня может обретать разные способности в зависимости от дня менструального цикла. Как пояснила знаменитость, в своем комиксе она решила использовать то, что женщины ненавидят в себе, и превратить это в то, что делает их сверхлюдьми.

Кларк вспомнила, что с детства была фанаткой комиксов, но при этом часто чувствовала себя изолированной от этого сообщества из-за своего пола. Она рассказала, что ей не разрешали ходить в магазины комиксов вместе с братом, объясняя это тем, что она девочка. Когда ей все же удалось туда попасть, она обратила внимание, что на обложках не так много женщин. По мнению Кларк, за все эти годы ситуация изменилась не очень сильно, так как она по-прежнему редко встречает на страницах книг супергероинь, которые при этом не одеты в обтягивающие костюмы.