В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

В Донбассе продолжают отмечать ухудшение ситуации с безопасностью. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе посол Хайди Грау, сообщается на сайте ОБСЕ.

По ее словам, территория вокруг участка разведения вооружений вблизи города Золотое превращается в горячую точку. Она добавила, что специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Грау подчеркнула, что полное прекращение огня может быть достигнуто лишь в том случае, если все стороны «проявят необходимую политическую волю». Она посетовала на то, что текущие консультации участников ТКГ «не позволяют прийти к практическим решениям».

В начале июля Хайди Грау обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) и военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в усугублении ситуации в Донбассе. Она отметила, что нарушения режима прекращения огня угрожают безопасности местных жителей, и призвала обе стороны прекратить обстрелы и другие провокации на линии разграничения.