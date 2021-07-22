Ессентуки приняли больше 80 тысяч туристов с начала 2021 года

Больше 80 тысяч туристов отдохнули в санаториях Ессентуков, Ставропольский край, с начала 2021 года. Материал публикует портал «Свое ТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщает издание, только в июне здравницы курорта посетили 14,2 тысячи отдыхающих. Отмечается, что заполняемость санаториев приблизилась к 91 проценту.

«Только в июне минеральными питьевыми ресурсами здравниц воспользовались 14,2 тысячи отдыхающих. Этот показатель лишь немного ниже данных лета 2019 года», — заявили представители органа власти.

Согласно материалу, в санаториях Ессентуков продолжают работать программы реабилитации для пациентов, которые переболели коронавирусом. Всего в описанном проекте участвуют 15 здравниц.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках захотели провести четвертый открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ». Отмечалось, что мероприятие будет проходить с 24 по 31 июля. На это время в город-курорт съедутся актеры, звезды эстрады, режиссеры, сценаристы, общественные и культурные деятели.