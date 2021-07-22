ВОЗ сочла Индонезию эпицентром COVID-19 после заявлений властей о спаде пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Индонезию ввести более строгие ограничения из-за роста заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом сообщается в соответствующем отчете о ситуации с коронавирусом в стране.

Reuters отметило, что такое обращение было сделано спустя несколько дней после того, как президент Индонезии Джоко Водо заявил о спаде заражаемости в стране. При этом в ВОЗ сочли, что государство стало одним из эпицентров пандемии в мире: недельная смертность среди индонезийцев от коронавируса достигла рекордной отметки в 1,4 тысячи случаев — это один из самых высоких показателей в мире, а заболеваемость за последние пять недель выросла в пять раз.

«Индонезия в настоящее время сталкивается с очень высоким уровнем распространения [COVID-19], и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер», — говорится в сообщении ВОЗ. Организация рекомендует властям, в частности, усилить ограничения на передвижения граждан по всей стране.

Reuters отмечает, что запрет на работу в офисах и посещение людных мест действует лишь в нескольких районах государства. Большинство наиболее важных секторов экономики свободно функционируют, и на них не возложены обязательства по изоляции сотрудников.

Ранее стало известно, что один из граждан Индонезии с положительным тестом на COVID-19 попытался сесть на самолет под видом своей жены. Он прошел регистрацию на самолет, надев хиджаб, полностью скрывающий тело, но переоделся в туалете, уже после взлета. Это заметил бортпроводник и сдал мужчину полиции по прилете в аэропорт.