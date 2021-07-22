Нью-Йорк стал одним из худших городов по качеству воздуха из-за пожаров

Нью-Йорк стал одним из худших городов по качеству воздуха из-за лесных пожаров, бушующих на западном побережье США. Об этом пишет CNN.

Сильный ветер унес дым от пожаров на тысячи миль, вплоть до городов восточного побережья страны — теперь от дымовой завесы страдают в том числе жители Нью-Йорка. По некоторым данным, на западе США идет борьба с 78 лесными пожарами, которые усугубляются из-за рекордно высоких температур воздуха.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, уровень опасности в американском городе — красный. Показатель качества воздуха худший за последние 15 лет, он достиг отметки 154 (нормальным считается индекс от 0 до 50).

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Центра океанологических и землеустроительных исследований Сан-Диего, к началу июня содержание углекислого газа в воздухе достигло абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. Остановка производства в пандемию COVID-19 не привела к снижению уровня загрязнения атмосферы планеты.