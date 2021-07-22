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Песков оценил открытость данных о пандемии коронавируса в России

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Фото: Alexei Nikolsky / Sputnik / Kremlin / Reuters

Кремль не видит причин для беспокойства по поводу открытости данных, связанных с пандемией коронавируса в России, сведения о заболеваемости распространяются в полном объеме. Такую оценку дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, правительство обладает всей полнотой данных, необходимых для того, чтобы формулировать дальнейшие шаги по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также способствовать росту темпов вакцинации.

Накануне, комментируя информацию в СМИ о сокрытии данных о заболеваемости COVID-19, Песков заявил, что в Кремле не считают, что соответствующая информация как-то скрывается.

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