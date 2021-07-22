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У Лукашенко забрали часть полномочий

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Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

В Белоруссии у президента забрали часть полномочий. Соответствующий декрет №4 подписал глава республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Согласно документу, правительству и местным органам власти передаются некоторые функции, касающиеся приватизации государственной собственности.

В частности, теперь в их сферу ответственности будет входить согласование эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации ОАО, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Накануне председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич сообщил, что Лукашенко получит на рассмотрение предложения по ограничению срока полномочий президентства в стране.

Ранее Конституционная комиссия Белоруссии предложила закрепить на законодательном уровне, что один человек может занимать пост главы республики не более двух сроков.

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