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В Польше посоветовали смириться с вхождением Крыма в состав России

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Фото: Adrian Grycuk / Википедия

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчиньская-Наленч призвала Варшаву смириться с вхождением Крыма в состав России. Об этом она заявила в интервью Институту международных отношений Польши.

По словам дипломата, ни Россия, ни любая другая страна никогда не будет «идеальной» для Польши. Поэтому она посоветовала не ждать «добровольного отказа [России] от Крыма». «Я этого не вижу. Даже в очень демократической России, с очень демократической властью, я, к сожалению, не вижу добровольной сдачи Крыма», — подчеркнула она.

Пелчиньская-Наленч напомнила, что несмотря на оккупированные Израилем территории Запад продолжает поддерживать с ним хорошие отношения.

Она призвала заботиться о долгосрочной политике и «стремиться к тому, чтобы Россия как можно глубже открывала свои европейские корни и идеологическую близость с Европой на самых разных уровнях». По ее мнению, было ошибкой, конфликтуя с политическим режимом Москвы, обрывать контакты с гражданами страны. «Каков был примерный механизм построения таких хороших социальных отношений, от которых, на мой взгляд, мы без надобности отказались? Например, приграничное транспортное сообщение с Калининградом», — добавила Пелчиньская-Наленч.

Катажина Пельчинская-Наленч была назначена послом Польши в России в 2014 году. Благодаря ей между Калининградской областью и польскими регионами начал действовать безвизовый режим. Снята с должности она была 31 июля 2016 года. На данный момент занимается активной политической деятельностью и входит в состав правления Института Стратегии 2050, учрежденного кандидатом в президенты Польши Шимоном Головней.

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