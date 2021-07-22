Туристам стал доступнее еще один регион России

В поселке Вижай, с которого начинается большинство туристических маршрутов по Северному Уралу, установили таксофоны, работающие на солнечных батареях. Об этом сообщает E1.RU.

Так, благодаря новым панелям в небольшом населенном пункте Свердловской области появилась бесперебойная связь — позвонить родным туристы и жители села могут с помощью таксофона на местной турбазе.

Вижай считается одним из самых важных населенных пунктов для путешественников — в этом месте начинаются и заканчиваются большинство походных троп. Отмечается, что со стабильной связью в регионе отдых станет еще доступнее.

В 2021 году также планируется установить солнечные батареи еще в восьми населенных пунктах Северного Урала — в поселке Эскалбы Тавдинского городского округа, селе Еремино Гаринского городского округа, а также в поселках Бахтиярова Юрта, Бурмантово, Митяево, Понил, Суеватпауль и Шипичный Ивдельского городского округа.

Ранее в июле сообщалось о том, что в Чувашии построят первую в России агрошколу. Отмечалось, что ее ученики будут изучать овощеводство, цветоводство, ландшафтный дизайн, а также получат более углубленные знания в биологии и химии — для этого школу обеспечат необходимым оборудованием.

