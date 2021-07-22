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Сотрудникам российского колледжа выписали премии от 50 копеек до 2,5 рубля

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В российском колледже преподавателям выписали премии в размере от 50 копеек до 2,5 рубля. Об этом пишет издание Baza.

Главный бухгалтер Костромского автотранспортного колледжа перестала начислять сотрудникам положенные премии за стаж работы, установленный властями. Осенью 2020 года замдиректора учебного заведения сообщила об этом в администрацию Костромы. Несмотря на то что чиновники подтвердили незаконность подобных действий, ситуация не изменилась.

После обращения замдиректора в суд состоялось экстренное заседание Совета колледжа, в результате чего руководство выписало педагогам премии. Сотрудники, имевшие стаж от пяти до десяти лет работы, получили от 50 копеек, преподаватели с двадцатилетним стажем — 2,5 рубля.

Ранее в Госдуме предсказали серьезные изменения в системе образования. Член комитета по образованию и науке Михаил Берулава заявил, что в России в ближайшее время начнется масштабная работа по улучшению качества обучения в школах и колледжах.

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