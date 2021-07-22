Половина российских туроператоров вернула туристам долги

Половина российских туроператоров выполнила обязательства перед туристами, вернув долги 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По словам главы ведомства, 80 процентов турфирм погасили большую часть прошлогодних долгов, а 50 процентов — выполнили обязательства перед путешественниками в полном объеме. «Сегодня благодаря постоянной работе с отраслью никто из крупных игроков не ушел с рынка», — добавила Догузова.

Отмечается, что с 2020 года объем долгов сократился с 44 миллиардов рублей до 7 миллиардов, а к концу года он может уменьшиться еще на 3 миллиарда.

Как заявила руководитель Ростуризма, часть невыполненных обязательств приходится на путевки в страны Юго-Восточной Азии и Европы, которые еще закрыты для международного туризма.

При этом Догузова подчеркнула, что туроператоры продолжают работать в условиях серьезных ограничений. «Вместе с тем мы просим туроператоров и турагентов очень внимательно относиться к просьбам туристов», — сказала она.

Ранее в июне Ростуризм попросил туроператоров быстрее выполнять обязательства перед туристами по перенесенным турам, забронированным до 31 марта 2020 года. Также в ведомстве напомнили, что компании обязаны предоставить путешественнику, чей тур не состоялся из-за пандемии коронавируса, равнозначный турпродукт до конца 2021 года или вернуть стоимость путевки.