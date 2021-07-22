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В Подмосковье солдат-контрактник покончил с собой в воинской части

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В воинской части в Подмосковье солдат, служащий по контракту, покончил с собой на посту. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

ЧП произошло в Коломне. По данным канала, тело солдата обнаружили его сослуживцы. По информации Telegram-канала «МК: срочные новости», у погибшего были проблемы с девушкой.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее солдат срочной службы покончил с собой в военной части в Майкопе. Мать военнослужащего рассказала, что он часто жаловался ей на издевательства в части. Женщина уверена, что ее сына довели до самоубийства.

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