Врач рассказала о быстром старении после коронавируса

Коронавирус может ускорять процессы старения, такое мнение высказала врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова в интервью радио Sputnik.

«Идет старение не только мозга и нервной системы. Происходит масса всяких изменений. Очень много пациентов жалуются на онемение в руках, на "мурашки" в руках и ногах, на какие-то блуждающие боли, которые возникли после коронавирусной инфекции», — сказала врач.

Также она заявила, что быстрее стареет и подвергается изменению после коронавируса не только центральная нервная система, но и периферическая. Павлова назвала это системной проблемой.

Ранее сообщалось, что в научном центре «Вектор» объяснили, где вероятность возникновения нового штамма коронавирусной инфекции наиболее вероятна. Так, по словам ученых, более высокой вероятность появления новых штаммов будет в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. По этой причине важно контролировать распространение коронавируса за счет ограничительных мер и вакцинации населения.