Мир
 
Последние новости
В Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории
Легионер клуба РПЛ рассказал о любви к России
Россияне рассказали о количестве переработок в неделю
На Олимпиаде в Японии заявили о новых заражениях коронавирусом
Россияне провели в Турции месяц и назвали три главных минуса курорта
Названы наиболее подверженные опасности штамма «дельта» категории россиян
В России предложили увеличить один штраф для автомобилистов
Австралия нашла выход из торговой войны с Китаем
Гнавший с ребенком на самокате со скоростью авто москвич понесет наказание 
Суд арестовал имущество и счета депутата Госдумы Ковпака и его семьи
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт назвал причину уступки США по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Уступки Соединенных Штатов по газопроводу «Северному потоку-2» обусловлены отличиями в приоритетах администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом. Такую причину назвал научный сотрудник Института политических наук Левен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарев в беседе с «Лентой.ру».

«Цель политики менялась в зависимости от администрации и от ветвей власти, конкретных интересантов в политических кругах Вашингтона», — пояснил Бочкарев.

При этом политолог усомнился в том, что сделка Германии и США по газопроводу приведет к разладу между Берлином и странами Восточной Европы, активно выступавшими против проекта. «У них есть много общих интересов и общих вызовов, на которые надо отвечать. Разногласия по одному вопросу вряд ли приведут к расколу», — отметил он.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Меркель о «Северном потоке-2»
В США объяснили сделку с Германией по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на сделку США и Германии по «Северному потоку-2»