Эксперт назвал причину уступки США по «Северному потоку-2»

Уступки Соединенных Штатов по газопроводу «Северному потоку-2» обусловлены отличиями в приоритетах администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом. Такую причину назвал научный сотрудник Института политических наук Левен-Европа и эксперт международного клуба «Валдай» Данила Бочкарев в беседе с «Лентой.ру».

«Цель политики менялась в зависимости от администрации и от ветвей власти, конкретных интересантов в политических кругах Вашингтона», — пояснил Бочкарев.

При этом политолог усомнился в том, что сделка Германии и США по газопроводу приведет к разладу между Берлином и странами Восточной Европы, активно выступавшими против проекта. «У них есть много общих интересов и общих вызовов, на которые надо отвечать. Разногласия по одному вопросу вряд ли приведут к расколу», — отметил он.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.