Захарова прокомментировала заявление о «неминуемом поражении» России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова министра юстиции Украины Дениса Малюськи о «неминуемом поражении» российской стороны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда ранее Москва пожаловалась на действия Киева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, глава украинской юстиции сделал «сильное заявление».

Захарова призвала Малюську «уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения». Она также упрекнула министра в том, что он не ознакомился с исковыми материалами российской стороны.

Ранее Малюська предсказал России поражение в судебных разбирательствах в ЕСПЧ относительно жалобы по нарушению прав человека в Донбассе. По его словам, Москва обратилась в суд с «мифами российской пропаганды», а Киеву не нужно опасаться каких-либо юридических последствий.

22 июля Россия впервые подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу на целый ряд нарушений прав и свобод человека на Украине, произошедших после Евромайдана. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, ущемлении прав русскоговорящего населения, преследовании журналистов, похищении людей и блокировке поступления пресной воды в Крым.