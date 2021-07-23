Мужчина чуть не выбросил восемь миллионов рублей

Житель американского штата Северная Каролина чуть не выбросил лотерейный билет на 120 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Джерри Деннис (Jerry Dennis) чистил свой грузовик, когда нашел лотерейный билет, купленный для розыгрыша 13 июля. Он решил его проверить и обнаружил, что билет оказался выигрышным.

«Я чуть не выбросил этот билет. Он лежал у меня на сиденье пикапа. Я сегодня везунчик», — рассказал мужчина. Деннис подчеркнул, что был безумно счастлив.

Мужчина проработал в гоночной команде около 15 лет, но не мог позволить себе дорогой автомобиль, а теперь он планирует купить Cadillac и поделиться деньгами с детьми.

Ранее сообщалось, что женщина из Северной Каролины ошиблась при покупке лотерейных билетов и сорвала двойной джекпот. Она выиграла чуть более 305 тысяч долларов (22,6 миллиона рублей).

