Папарацци засняли 47-летнюю Пенелопу Крус в купальнике во время отдыха

Испанская актриса Пенелопа Крус попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха с семьей на Сардинии и восхитила фанатов стройным телосложением. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных кадрах 47-летняя знаменитость предстала с распущенными волосами в красном слитном купальнике марки Versace и коротких джинсовых шортах. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и большая черная сумка. Позже Крус переоделась в спортивные шорты бренда Nike.

Читатели издания оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Она прекрасна от природы, и при этом у нее потрясающая фигура!», «Она показывает на своем примере, что необязательно иметь огромную пластиковую задницу, чтобы выглядеть привлекательно», «В миллиард раз красивее, чем любая из Кардашьян», «Выглядит потрясающе в свои 47 лет», «Какая стройная!» — хвалили они.

Ранее в июле фигура Пенелопы Крус в купальнике на пляжном фото вызвала споры в сети. Ее засняли на том же пляже в голубом слитном купальнике с глубоким декольте и молнией бренда L'Agent Provocateur. «Ей нужно пойти в спортзал как можно скорее», — писали некоторые юзеры.