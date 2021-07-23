Пандемия подорвала усилия по спасению планеты

Помимо человеческих жертв и экономического кризиса во всем мире, последствием пандемии стали подорванные усилия по спасению планеты от глобального потепления. Как передает газета The Economic Times, спрос на возобновляемую энергетику упал вместе с переходом на дистанционный формат работы.

Особенно заметной разница в использовании чистой энергии стала для компаний из инициативы RE100, цель которых к 2050 году зависеть только от возобновляемых источников. По словам корпоративного энергетического стратега Bloomberg Кайла Харрисона, 94 из 222 предоставивших данные членов RE100 сообщили о снижении потребления энергии относительно 2019 года с началом удаленной работы. Эксперт считает, что RE100 все еще представляет потенциал для инвестиций в чистую энергию, но долгосрочные перспективы несколько ухудшились.

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К примеру, энергопотребление значительно увеличилось у компаний вроде QTS Realty Trust (29 процентов), General Motors (28 процентов), Schneider Electric (25 процентов) и Vodafone (17 процентов). Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать сильный спад в использовании возобновляемой энергии у таких компаний, как AstraZeneca (13 процентов), Signify (23 процента) и Siemens (36 процентов).

Для некоторых предприятий снижение спроса на фоне пандемии может стать временной проблемой, но для тех, кто навсегда адаптировал полностью или частичной удаленный формат работы, потребуются годы, чтобы вернуть прежние объемы потребления. По оценкам Bloomberg, более 300 компаний в RE100 должны дополнительно приобрести 247 тераватт чистой энергии в 2030 году — это ниже январского прогноза исследовательской фирмы в 269 тераватт.

С завершением самой тяжелой волны пандемии в первой половине 2021 года спрос компаний на чистую энергию начал восстанавливаться — он вырос на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Например, корпорация Microsoft в середине июля объявила о 35 новых соглашениях о покупке солнечной и ветряной энергии. Тем менее, Харрисон просит энергетические компании не расслабляться — COVID-19 все еще может снова повлиять на спрос.