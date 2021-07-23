На Украине вступил в силу закон о коренных народах, в число которых не вошли русские. Верховная Рада опубликовала его в своем официальном издании «Голос Украины».

Как утверждается в публикации, закон был принят ради консолидации украинской нации, а также для развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов Украины. В их число были включены крымские татары, крымчаки и караимы.

Формально эти народы получили право на самоопределение в составе Украины, политический статус в рамках конституции, а также право создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку через свои представительные органы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон «О коренных народах Украины» 21 июля. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин сравнил последствия закона о коренных народах с применением оружия массового поражения. По его мнению, действия украинских властей притесняют права и свободы русских на Украине и заставляют их чувствовать себя людьми «второго сорта».

