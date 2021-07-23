Лукашенко приказал силовикам «удушить несунов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал Комитету государственного контроля (КГК) и Министерству внутренних дел (МВД) республики пресекать случаи хищения на государственных предприятиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он обратил внимание на факты кражи запасных частей и горюче-смазочных материалов, выявляемые контролирующими органами.

Лукашенко попросил силовиков остановить «несунов», которые в последнее время «крайне обнаглели». «Знаете, о чем идет речь. Кто-то ведро солярки отлил, кто-то забыл тонну зерна в склад кооператива завезти», — отметил он. По словам президента, таких злоумышленников «нужно удушить, как гидру».

Ранее Лукашенко также поручил КГК и МВД республики провести проверку государственных сельскохозяйственных предприятий. В частности, он приказал силовикам проверить технику, которая «стоит под забором». Глава республики подчеркнул, что позже будет дана оценка каждому губернатору. Он также предостерег чиновников от «головотяпства» и «очковтирательства».

