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В Pfizer отреагировали на слова Лаврова об отсутствии в России зарубежных вакцин

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Представительство Pfizer в России отреагировало на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова об отсутствии в России иностранных вакцин и запроса на их регистрацию. Ответ компании приводит «Лента.ру».

Как сообщает организация, в Pfizer все еще рассматривают данный вопрос.

Также «Лента.ру» направила запросы в представительства Moderna и AstraZeneca, занимающихся производством вакцин от коронавируса. Компания AstraZeneca от комментариев отказалась.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил отсутствие в России зарубежных вакцин от коронавируса. По его словам, западные страны не обращались к России с просьбой об их регистрации. Он подчеркнул, что государство открыто для предложений от Евросоюза о взаимном признании препаратов.

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