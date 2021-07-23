Американский дипломат отверг прямое участие США в переговорах по Донбассу

Американские чиновники и дипломаты вряд ли станут принимать прямое участие в переговорах в минском или нормандском формате по Донбассу, несмотря на желание Киева. Об этом в интервью изданию «Общественное» заявил временно поверенный в делах США на Украине Джордж Кент.

По его словам, Вашингтон не отвергает своего участия в урегулировании конфликта, однако полагает, что в рамках переговорных площадок должного эффекта это не принесет. Дипломат объяснил, что это связано в том числе и с тем, что Россия «несерьезно» относится к своим обязательствам, взятым в ходе переговоров. «Поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров», — сказал Кент.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ведомство уже направило партнерам по нормандской четверке предложение позвать представителей самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР — на совместные переговоры с США.

На идее о присоединении Вашингтона к Минским соглашениям и «нормандскому формату» также настаивает Киев. 20 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил, что решение об участии американской стороны в переговорах будет принято на встрече президентов Украины и США.