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Россию назвали важным фактором стабильности в мире

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Фото: Pixabay

Пакистан рассматривает Россию как страну, вносящую серьезный вклад в международную стабильность. Об этом заявил посол республики в России Шафкат Али Хан, сообщает РИА Новости.

«В нашей стране среди всех политических партий и государственных институтов существует полный консенсус о том, что укрепление отношений с Россией в интересах Пакистана, в интересах региональной стабильности, в интересах глобальной безопасности», - отметил он.

Посол добавил, что в настоящее время отношения между Россией и Пакистаном основаны на «глубоком понимании и полном доверии».

В феврале Россия и Пакистан подписали контракты на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых комплексов и стрелкового оружия. Начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что Россия является «хорошим другом Пакистана», с которым Исламабад хотел бы укреплять связи как в военной сфере, так и в прочих областях. Пакистанский военный также подчеркнул, что за последние несколько лет Исламабад приобрел у Москвы боевые вертолеты Ми-35.

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