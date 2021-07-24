Нидерланды захотели экстрадировать россиян по делу MH17

Власти Нидерландов захотели экстрадировать российскую пару, которая предоставила им важные сведения о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету De Volkskrant.

Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, из страны хотят выслать россиян, которые случайно узнали некую информацию о крушении воздушного судна. Отмечается, что супруги переехали в королевство в 2016 году, запросив убежище. Известные им сведения о катастрофе они сообщили властям только спустя два года проживания в стране — в 2018-м. Миграционная служба посчитала, что сокрытие информации на протяжении двух лет нелогично и заслуживает порицания.

Однако газета не уточняет, какие именно сведения выдали россияне Нидерландам. Не называются также их настоящие имена.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. При этом Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.