На авиасалоне МАКС автомобиль сбил россиянку

На авиасалоне МАКС в Подмосковье у павильона с новым истребителем автомобиль сбил россиянку. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавшая неожиданно выскочила перед черным автомобилем Toyota, в результате чего ее сбила машина. Женщину оперативно увезла скорая. Тяжелых травм она не получила. Сотрудник ГИБДД в беседе с агентством уточнил, что есть «подозрение на перелом».

На место происшествия прибыли экипажи Госавтоинспекции, водителя сейчас опрашивают.

Ранее в июле стало известно, что в Краснодарском крае водитель внедорожника вылетел на тротуар и сбил шестерых человек. В аварии пострадали трое взрослых и трое детей.