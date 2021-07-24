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На авиасалоне МАКС автомобиль сбил россиянку

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На авиасалоне МАКС в Подмосковье у павильона с новым истребителем автомобиль сбил россиянку. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, пострадавшая неожиданно выскочила перед черным автомобилем Toyota, в результате чего ее сбила машина. Женщину оперативно увезла скорая. Тяжелых травм она не получила. Сотрудник ГИБДД в беседе с агентством уточнил, что есть «подозрение на перелом».

На место происшествия прибыли экипажи Госавтоинспекции, водителя сейчас опрашивают.

Ранее в июле стало известно, что в Краснодарском крае водитель внедорожника вылетел на тротуар и сбил шестерых человек. В аварии пострадали трое взрослых и трое детей.

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