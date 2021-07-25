В Азербайджан экстрадировали обвиняемого в мошенничестве директора фирмы

В Азербайджан экстрадировали из России директора строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве, а также незаконной продаже квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Российская сторона выдала гражданина Азербайджана Расулова Дилафира Тариэль оглу. По данным ведомства, когда он занимал пост директора ЖСК Konstra, то сознательно вносил ложную и неверную информацию в официальные соглашения. Помимо этого, он продавал квартиры на незаконной основе и превышал должностные полномочия.

Мужчину объявили в розыск, так как он скрывался от правоохранительных органов. При этом в апреле этого года следователи установили, что тот отправился в Тулу и скрывается от преследования.

В итоге в воскресенье, 25 июля, его в сопровождении специального конвоя МВД доставили из России в Азербайджан.

В марте стало известно, что правоохранители из Узбекистана задержали 39-летнего жителя города Чирчик, который создал фальшивую страницу президента страны Шавката Мирзиеева и, представляясь главой его администрации, обещал гражданам помощь в решении проблем за деньги.