В России задумались о бесплатных лекарствах для людей с болезнями сердца

В Совете Федерации задумались о бесплатном обеспечении лекарствами людей с рядом болезней сердца. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, направленный в Минздрав России.

Речь идет о россиянах с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, а также гражданах, прошедших через стентирование периферических артерий. Их предложили включить в список больных, которым должны бесплатно предоставлять необходимые медикаменты.

«Основные проблемы в этой сфере связаны с отсутствием единой службы оказания медпомощи пациентам именно с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дефектами маршрутизации, низким охватом диспансерным наблюдением, отсутствием льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе после выхода из стационара», — рассказала газете заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

18 июля стало известно, что кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске провели уникальную операцию на сердце полицейскому из Ростова-на-Дону. Пациенту удалили объемную восьмисантиметровую опухоль, которая росла из левого предсердия.